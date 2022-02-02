Адесанья: за кулисами не видно, какой Уиттакер человек на самом деле

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу своего следующего соперника — Роберта Уиттакера.
«Люди всё время говорили, какой он хороший парень, но, поверьте мне, это не так. За кулисами не видно, какой он на самом деле. И теперь он признался, что это его эго взяло над ним верх в первом бою. Ну я же говорил, он должен был меня послушать!
Моя мотивация на этот бой — победить его ещё более сокрушительным образом. Я провёл один из лучших лагерей, которые у меня были, и у меня ещё впереди тяжёлые тренировки, так что я буду готов», — приводит слова Адесаньи Stake.
Напомним, первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.
В марте 2021 года Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, проиграв Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.
В июне 2021 года на турнире UFC 263 Исраэль во второй раз одержал победу над Марвином Веттори единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.
- 3 февраля 2022
-
00:42
- 2 февраля 2022
-
23:50
-
22:28
-
21:33
-
20:23
-
19:37
-
18:40
-
17:52
-
17:01
-
16:17
-
16:05
-
14:53
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
12:53
-
12:25
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:47
-
10:13
-
09:48
-
09:21
-
00:39
- 1 февраля 2022
-
23:11
-
22:34
-
21:57
-
21:20
-
20:22
-
19:37
-
19:13
-
18:37
-
17:57
-
17:29