Адесанья: за кулисами не видно, какой Уиттакер человек на самом деле

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу своего следующего соперника — Роберта Уиттакера.

«Люди всё время говорили, какой он хороший парень, но, поверьте мне, это не так. За кулисами не видно, какой он на самом деле. И теперь он признался, что это его эго взяло над ним верх в первом бою. Ну я же говорил, он должен был меня послушать!

Моя мотивация на этот бой — победить его ещё более сокрушительным образом. Я провёл один из лучших лагерей, которые у меня были, и у меня ещё впереди тяжёлые тренировки, так что я буду готов», — приводит слова Адесаньи Stake.

Напомним, первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.



В марте 2021 года Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, проиграв Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.



В июне 2021 года на турнире UFC 263 Исраэль во второй раз одержал победу над Марвином Веттори единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.