«Терпи, судьи помогут». Молдавский опубликовал забавное фото с боя против Бейдера
Поделиться
Российский тяжеловес Валентин Молдавский в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фото с титульного боя против американца Райана Бейдера.
— Брось меня, командир!
— Терпи, боец, судьи помогут, — гласит подпись к фото.
Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.
Bellator 273. Основной кард
Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
00:42
- 2 февраля 2022
-
23:50
-
22:28
-
21:33
-
20:23
-
19:37
-
18:40
-
17:52
-
17:01
-
16:17
-
16:05
-
14:53
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
12:53
-
12:25
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:47
-
10:13
-
09:48
-
09:21
-
00:39
- 1 февраля 2022
-
23:11
-
22:34
-
21:57
-
21:20
-
20:22
-
19:37
-
19:13
-
18:37
-
17:57
-
17:29
Партнерский контент