«Терпи, судьи помогут». Молдавский опубликовал забавное фото с боя против Бейдера

Российский тяжеловес Валентин Молдавский в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фото с титульного боя против американца Райана Бейдера.

— Брось меня, командир!

— Терпи, боец, судьи помогут, — гласит подпись к фото.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Bellator 273. Основной кард



Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).

Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.