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«Терпи, судьи помогут». Молдавский опубликовал забавное фото с боя против Бейдера

«Терпи, судьи помогут». Молдавский опубликовал забавное фото с боя против Бейдера
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Российский тяжеловес Валентин Молдавский в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фото с титульного боя против американца Райана Бейдера.

— Брось меня, командир!
— Терпи, боец, судьи помогут, — гласит подпись к фото.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.

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