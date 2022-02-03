Пётр Ян: Стерлинг будет плакать. Но не сольётся с нашего боя

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян вновь высказался по поводу своего следующего соперника Алджэмейна Стерлинга, с которым он сразится на UFC 273 9 апреля.

«Настроение отличное, всё будет нормально, дай бог, победим. Подготовимся и выиграем, закроем эти вопросы. Стерлинг будет плакать 9 апреля. Я вешу сейчас 70 кг, 69,5 где-то.



Если пройдёт всё нормально, до конца года ещё обязательно подерёмся. Почаще драться вариантов нет, потому что когда на таком уровне идёшь, претендентов уже не так много, не дают тебе драться каждые 3-4 месяца. Стерлинг не сольётся с боя, это неактуально, это не в его интересах. Это его единственный шанс подраться за пояс, за PPV. Так что он никуда не сольётся. Постараемся победить досрочно», — сказал Пётр Ян на эфире в «Инстаграме».