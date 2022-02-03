Хабиб рассказал про своего самого сложного оппонента в карьере

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своих соперников во время карьеры.

«Все были тяжёлыми, даже Конор, потому что он привнёс игры разума. Бывает, что такие игры изнуряют больше, чем физическая нагрузка. К примеру последний бой был очень тяжёлым для меня после того, что случилось с моим отцом во время моих сборов. Драться без него было сложно.



Конечно, когда люди смотрят мои бои, в которых я доминирую над своими противниками, им кажется, что мне такие схватки давались легко. Но большинство из них были непростыми», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.