Украинский новичок UFC дал прогноз на бой между Яном и Стерлингом

Украинский боец UFC Денис Бондарь считает россиянина Петра Яна фаворитом в противостоянии с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Не нужно быть гением, чтобы понимать, что Пётр Ян – крутой. Прогноз понятен. Давайте ещё так скажу, я всё-таки не из США, я из Украины. В любом случае при любых бы раскладах болел за Петра. Но если даже не смотреть на это, он – крутой, и думаю, что в этом поединке он победит», — сказал Бондарь в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.



Ранее стало известно, что бой-реванш Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.