Хабиб ответил на вопрос, почему реванш с Конором не состоялся

Бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов считает, что в реванше с ирландцем Конором Макгрегором нет смысла.
«Я думаю, он был рад сдаться в первом бою. Что было бы, если бы рефери не оказался рядом? Они (руководство UFC. — Прим. «Чемпионата») не предлагали мне реванша с ним. UFC даже задавался вопросом:
Почему ты должен с ним драться снова? Он должен выиграть несколько боёв, ты также должен выигрывать. Тогда, может быть, мы и организуем рематч. Но сейчас ты уничтожишь его за один раунд, и он снова похлопает. Поэтому в реванше смысла нет», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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