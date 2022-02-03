Украинский боец UFC отреагировал на запрет олимпийцам контактировать с россиянами

Новичок UFC Денис Бондарь дал комментарий по поводу запрета украинским спортсменам общаться с россиянами во время Олимпиады-2022 в Пекине.

«Это всё длится очень долгий период, и мы — спортсмены, всё прекрасно понимаем. Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и из других стран. Все со всеми общаются, друг другу помогают. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены всё понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, это главное», — приводит слова бойца Metaratings.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.