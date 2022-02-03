Украинский боец UFC отреагировал на запрет олимпийцам контактировать с россиянами

Новичок UFC Денис Бондарь дал комментарий по поводу запрета украинским спортсменам общаться с россиянами во время Олимпиады-2022 в Пекине.
«Это всё длится очень долгий период, и мы — спортсмены, всё прекрасно понимаем. Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и из других стран. Все со всеми общаются, друг другу помогают. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены всё понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, это главное», — приводит слова бойца Metaratings.
Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
- 3 февраля 2022
-
16:04
-
15:19
-
14:29
-
13:56
-
13:30
-
13:15
-
12:37
-
12:12
-
11:43
-
10:39
-
09:25
-
00:42
- 2 февраля 2022
-
23:50
-
22:28
-
21:33
-
20:23
-
19:37
-
18:40
-
17:52
-
17:01
-
16:17
-
16:05
-
14:53
-
14:41
-
13:52
-
13:40
-
12:53
-
12:25
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:47
-
10:13
-
09:48
-
09:21