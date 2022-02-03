Хабиба Нурмагомедова спросили о гипотетическом бое с Жоржем Сен-Пьером

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу легендарного бойца Жоржа Сен-Пьера.
«Когда мне было 16-18 лет, Жорж Сен-Пьер уже был легендой. Он был любимым бойцом моего папы. Я знаю, что бой с ним никогда не случится. Признаюсь честно, если бы у меня был выбор, с кем сразиться, я бы выбрал Жоржа Сен-Пьера.
Когда я был в прайме, Жорж уже не был в прайме. Когда он закончил карьеру? В 2013-м? После чего он вернулся ради боя с Майклом Биспингом. По-моему, его эра закончилась ещё 10 лет назад, а его лучшие годы были в период с 2010-го по 2012-й. А в 2013-м он был уже не тем. Мне казалось, что он больше наслаждается своими выступлениями в клетке, он не был тем голодным бойцом, каким он был в свои лучшие годы. Но это только моё мнение, я не знаю, что у него тогда было в голове»,— сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.
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