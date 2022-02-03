Хабиб рассказал, когда начал терять интерес к ММА

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда он начал терять интерес к смешанным единоборствам.

«Если ты не голоден до побед, если ты не горишь желанием выходить в октагон, тогда тебе стоит заканчивать. Например, в последние годы своей карьеры я не наслаждался смешанными единоборствами. Бой с Конором был для меня очень принципиальным. Я очень хотел сразиться с ним.



Когда только начинал свою карьеру, я рвался в бой. А после того, как завоевал титул, страсть начала угасать. После боя с Конором получил отстранение на год и тренировался всё это время с мыслями: «А что я буду делать дальше? С кем я буду драться?». Тогда за временный пояс сражались Макс Холлоуэй и Дастин Порье. И когда Порье выиграл бой, я никак на это не отреагировал и сказал: «Окей, я сражусь с тобой». Тот поединок был первым за всю карьеру в UFC, когда мой отец был в моём углу. Это немного прибавило мне мотивации», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.