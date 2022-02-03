Хабиб рассказал, как он неудачно пошутил над Овечкиным

Бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов рассказал о забавном эпизоде, связанном с хоккеистом Александром Овечкиным.
«Я встречался с ним пару раз. Он мой хороший друг. Мне он нравится, настоящая легенда. Однажды Овечкин пригласил меня на его игру. В то время я жил в Сан-Хосе на протяжении 10 лет. Я пришёл на игру. После матча осознал, что «Сан-Хосе Шаркс» играли против «Вашингтона». Я не мог разобрать игроков из-за их экипировки. И всю игру думал, что «Сан Хосе» — это клуб, где играет Овечкин. И они [«Сан-Хосе»] выиграли. После матча я написал Александру: «Поздравляю!». Он ответил: «Спасибо за шутку!». Уточняю: «Ты же выиграл?». Овечкин ответил: «Нет, я играл за «Вашингтон». Я написал ему: «Извини, я не знал об этом», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.
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