Дана Уайт заявил, что UFC будет проводить бои в метавселенной
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время UFC будет проводить бои не только в октагоне, но и в виртуальной метавселенной. По словам Уайта, это будут настоящие бои в виртуальной реальности.
«Мы хотим организовать бой в метавселенной и уже какое-то время работаем над этим. Это будет настоящий поединок, который пройдёт онлайн в метавселенной. Сейчас вы можете просто надеть очки виртуальной реальности и пойти гулять. Мы пока работаем над этим, но это случится очень скоро. Мы проведём бой в метавселенной. Это будет самый настоящий поединок», — приводит слова Даны Уайта BJPenn со ссылкой на подкаст Full Send.
Ранее технологии виртуальной реальности в своих видеороликах использовал промоушен ONE Championship.
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