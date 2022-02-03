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Дана Уайт заявил, что UFC будет проводить бои в метавселенной

Дана Уайт заявил, что UFC будет проводить бои в метавселенной
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время UFC будет проводить бои не только в октагоне, но и в виртуальной метавселенной. По словам Уайта, это будут настоящие бои в виртуальной реальности.

«Мы хотим организовать бой в метавселенной и уже какое-то время работаем над этим. Это будет настоящий поединок, который пройдёт онлайн в метавселенной. Сейчас вы можете просто надеть очки виртуальной реальности и пойти гулять. Мы пока работаем над этим, но это случится очень скоро. Мы проведём бой в метавселенной. Это будет самый настоящий поединок», — приводит слова Даны Уайта BJPenn со ссылкой на подкаст Full Send.

Ранее технологии виртуальной реальности в своих видеороликах использовал промоушен ONE Championship.

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