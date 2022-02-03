Гвоздик и Усик провели дуэль взглядов

Украинские боксёры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном футбольном турнире Winter Cup 2022, провели битву взглядов в Турции, где и состоится турнир. Фотография с этого мероприятия была опубликована в «инстаграме» Александра Усика.



На Winter Cup Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», Гвоздик – харьковского «Металлиста».

Александр Усик в 2021 году уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.



В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.



Гвоздик последний поединок провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, вследствие чего лишился пояса по версии WBC. В июне 2020 года он объявил о завершении карьеры. На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков, победив в 17 из них.