Гвоздик и Усик провели дуэль взглядов

Украинские боксёры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном футбольном турнире Winter Cup 2022, провели битву взглядов в Турции, где и состоится турнир. Фотография с этого мероприятия была опубликована в «инстаграме» Александра Усика.
На Winter Cup Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», Гвоздик – харьковского «Металлиста».
Александр Усик в 2021 году уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Также украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.
Гвоздик последний поединок провёл в октябре 2019 года, когда в объединительном бою досрочно проиграл Артуру Бетербиеву, вследствие чего лишился пояса по версии WBC. В июне 2020 года он объявил о завершении карьеры. На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков, победив в 17 из них.
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