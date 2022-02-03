«Джошуа сказал, что побьёт Усика и без тренера». Промоутер — о реванше британца и украинца

Боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался о настрое экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа на реванш с украинцем Александром Усиком.



«У нас нет иного пути, только реванш с Усиком. Единственным вариантом, на который я смотрел, была та другая сделка, в которой были большие деньги. Другого соперника мы не рассматривали. Джошуа очень хочет бой с Усиком, по этой причине он сделал изменения в своём тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне, что побьёт Усика. После этого я спросил, начал ли он работать со своим новым тренером. Он сказал, что побьёт Усика и без тренера. У Энтони боевой настрой, ему предстоит тяжёлый поединок», — приводит слова Эдди Хирна The Sun.