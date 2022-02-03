«Я выиграл каждый размен». Стерлинг — о первом поединке с Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг заявил, что он выиграл каждый размен в первой поединке с россиянином Петром Яном.



«Тебя избивали четыре раунда», — написал один из пользователей «твиттера» под ником Solomon Lane.



«Я выиграл каждый размен. Ты явно не смотрел бой», — ответил Алджэмейн Стерлинг.



Напомним, бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.



Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику.

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