Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брюс Баффер: вы становитесь неактуальными, когда покидаете UFC

Брюс Баффер: вы становитесь неактуальными, когда покидаете UFC
Комментарии

Знаменитый ринг-анонсер Брюс Баффер высказался о проблемах с контрактом, которые возникли у чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Не в обиду другим организациям, но вы становитесь неактуальными, когда спустя некоторое время покидаете UFC. Вместо того чтобы проигрывать в UFC, вы завершаете ваш контракт и отправляетесь из октагона в Bellator и другие организации. Давайте будем надеяться, что все соберутся и заключат новую сделку с Фрэнсисом Нганну», — приводит слова Брюса Баффера BJPenn.

Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022