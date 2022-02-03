Брюс Баффер: вы становитесь неактуальными, когда покидаете UFC

Знаменитый ринг-анонсер Брюс Баффер высказался о проблемах с контрактом, которые возникли у чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
«Не в обиду другим организациям, но вы становитесь неактуальными, когда спустя некоторое время покидаете UFC. Вместо того чтобы проигрывать в UFC, вы завершаете ваш контракт и отправляетесь из октагона в Bellator и другие организации. Давайте будем надеяться, что все соберутся и заключат новую сделку с Фрэнсисом Нганну», — приводит слова Брюса Баффера BJPenn.
Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.
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