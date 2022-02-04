Чендлер: могу стать чемпионом UFC в лёгком весе до конца 2022 года
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер считает, что в 2022 году он сможет претендовать на титульный поединок в UFC.
«Думаю, что все фанаты хотели бы увидеть мой реванш с Чарльзом Оливейрой или вторую часть «Боя года» с Джастином Гэтжи. Таким образом, я сейчас в уникальном положении, когда могу оказаться в одной победе от титульного боя. А это значит, что я могу стать чемпионом UFC в лёгком весе до конца 2022 года», — приводит слова Чендлера MMA Mania.
Чендлер дебютировал в UFC в январе 2021 года, одержав победу в противостоянии с Дэном Хукером. После этого Майкл проиграл титульный бой с Чарльзом Оливейрой, а затем уступил Джастину Гэтжи. Схватка с Джастином был признана лучшим поединком 2021 года в UFC.
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