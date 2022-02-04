Деррик Льюис очень ценит Тая Туивасу, но не готов пить из ботинка

Американский боец Деррик Льюис очень ценит австралийского бойца Тая Туивасу за его нокаут американца Грега Харди, но он все еще не готов сделать шой (не готов пить из ботинка).

Среди последних выходок Туивасы — участие в печально известном празднике «shoey celebration», когда он пил пиво из ботинка болельщика.

«Он хорош, мужик, мне нравится Тай. Я очень ценю то, что он нокаутировал Грега Харди, как он это сделал в последнем бою, Грег говорил много мусора, так что я ценю его, но мне просто не нравится ботинок. Пиво, которое пьют из ботинка, и всё такое, что вы там делаете, мне это не нравится, это мерзко! Мои ноги пахнут сыром, я не знаю», — передал его слова BJ Penn.

На следующей неделе на UFC 271 Деррик Льюис и Тай Туиваса попытаются сделать еще один шаг навстречу титулу чемпиона UFC в тяжелом весе, встретившись в главном событии турнира.