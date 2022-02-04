Александр Усик: боксом живём. В футбол просто играем

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик размесил новый пост в своём «инстаграме», показав несколько фото из Турции, куда он приехал, чтобы поучаствовать в футбольном матче.
«Металлист» vs «Полесье»? Боксом живём. В футбол просто играем», — подписал фото Усик.
Фотографии можно посмотреть на странице Александра Усика в «Инстаграме».
Напомним, последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, все бои завершил победой, из них 13 – нокаутом.
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