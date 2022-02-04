Умар Нурмагомедов — о новом фото Хабиба: здесь кого-то не хватает

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото со своими товарищами.
«Братские сердца», — подписал фото Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Прокомментировал фотографию двоюродный брат Хабиба, боец ММА Умар Нурмагомедов.
«Здесь кого-то не хватает», — написал Умар.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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