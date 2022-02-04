«В молодости легко окунуться в омут соблазнов». Минеев опубликовал философский пост

Российской боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил развёрный пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о важности иметь в жизни того, кто мог бы стать примером для подражания.



«Не устану повторять о том, как важен в жизни каждого из нас, особенно на этапе нашего взросления и становления, хороший пример от мудрого наставника.

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Потому что, в молодости, когда кажется море по колено, очень легко окунуться в омут бесконечных соблазнов и пороков, череда которых может окончиться весьма плачевными последствиями.

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Всегда нужно ориентироваться на тех, кто смог чего-то добиться в жизни. Следуя их примеру, ставить на чашу весов счастье, успех и реализацию в противоборстве с полным отсутствием мотивации и потерянностью в жизни. И уже в сравнении решить, что для тебя действительно важно, и кем ты по итогу хочешь стать.

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Я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось в жизни иметь хороших наставников, в лице своих родителей, учителей и тренеров, которые мудро помогали мне, порой в самых сложных ситуациях не сдаваться и не опускать руки.

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И будучи уже отцом своего подрастающего сына и спортсменом-наставником, отдающим свои опыт и силы в развитие юных бойцов, чувствую большую ответственность за своего ребёнка и за подрастающее поколение.

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Кто если не мы? Родители, учителя, преподаватели, тренеры обязаны не навредить, а наоборот помочь нашим детям быть здоровее, креативнее, умнее, добрее всех нас. Научить их быть счастливыми, любить свою жизнь, своих родителей и свою родину», — написал Минеев, добавив фото с президентом российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым.

Фото можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».