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Макс Топор рассказал, почему не отвечал на удары тренера во время драки

Макс Топор рассказал, почему не отвечал на удары тренера во время драки
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Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор объяснил, почему не стал отвечать на удары своего бывшего тренера Альберта Кармазяна после поражения в поединке с Максимом Новосёловым.

«Я понимал всю ответственность, потому что мне вообще нельзя драться вне ринга. Все видели мою ситуацию, когда я заступился за девушек на улице, и меня чуть не посадили. Сейчас я нахожусь на условном сроке, мне вообще драться нельзя. Поэтому здесь – по-любому.

Это вопрос мой и касается меня, моего имени, меня оклеветали, и я за это у него спрошу», — приводит слова Щербакова «РЕН ТВ».

Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.

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