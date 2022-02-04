Макс Топор рассказал, почему не отвечал на удары тренера во время драки

Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор объяснил, почему не стал отвечать на удары своего бывшего тренера Альберта Кармазяна после поражения в поединке с Максимом Новосёловым.
«Я понимал всю ответственность, потому что мне вообще нельзя драться вне ринга. Все видели мою ситуацию, когда я заступился за девушек на улице, и меня чуть не посадили. Сейчас я нахожусь на условном сроке, мне вообще драться нельзя. Поэтому здесь – по-любому.
Это вопрос мой и касается меня, моего имени, меня оклеветали, и я за это у него спрошу», — приводит слова Щербакова «РЕН ТВ».
Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
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