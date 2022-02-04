Бетербиев — Рубежному: благодаря вам в российском боксе произошла настоящая революция!

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поздравил с днём рождения высшего наблюдателя Федерации бокса России Алексея Рубежного.



«С днём рождения, Алексей Александрович! Благодаря вашей команде с Умаром Назаровичем (Кремлёвым) в российском боксе произошла настоящая революция! Поэтому для меня вдвойне ценна наша дружба, то, что я всегда могу обратиться к вам. И вы всегда послушаете, поддержите! Желаю здоровья, семейного благополучия и ещё большего развития российского бокса», — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.