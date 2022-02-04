«Фальшивый бой». Хабиб — о поединке Макгрегора и Мейвезера

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о боксёрском поединке 2017 года между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, закончившимся победой последнего техническим нокаутом в 10-м раунде.



«Это было историческое событие, так как встречались чемпион ММА и чемпион по боксу, но многие даже не помнят, что было внутри всего этого. Это было похоже на какой-то спарринг, а для меня это был и вовсе ненастоящий бой, потому что Макгрегора нельзя назвать боксёром. Для меня это было больше похоже на фальшивый бой. Но это лишь моё мнение. Но вот то, что произошло между нами, было настоящим. Все, что случилось до боя, внутри боя и после боя», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

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