Алексей Олейник назвал дату следующего боя

Российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», где назвал дату следующего поединка.



«Контракт подписан. Бой состоится 26 марта», — написал Олейник.



Напомним, в январе Алексей отказался от боя с представителем США Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.



Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.

Ранее Алексей разместил пост на своей странице в «Инстаграме», где показал свою детскую фотографию.