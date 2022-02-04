Алексей Олейник назвал дату следующего боя
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Российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», где назвал дату следующего поединка.
«Контракт подписан. Бой состоится 26 марта», — написал Олейник.
Напомним, в январе Алексей отказался от боя с представителем США Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник не мог принимать участие в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.
Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.
Ранее Алексей разместил пост на своей странице в «Инстаграме», где показал свою детскую фотографию.
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