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Джо Роган объяснил, почему хочет, чтобы Фрэнсис Нганну попробовал себя в боксе

Джо Роган объяснил, почему хочет, чтобы Фрэнсис Нганну попробовал себя в боксе
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Известный спортивный комментатор Джо Роган поделился мнением о возможном переходе чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в бокс. Нганну недоволен своим нынешнем контрактом с промоушеном Даны Уайта, а потому не исключал, что может покинуть его по окончании действующего контракта, переключившись на бокс.

«Мне действительно любопытно посмотреть, что он будет делать: всё-таки переключится на бокс или решит остаться в UFC. В какой-то степени я хочу посмотреть, как он боксирует.

И я не говорю, что хочу увидеть его в боксе, потому что мне не нравится, как он сражается в ММА — напротив, меня всё устраивает. Я просто хочу посмотреть, хорош ли он в боксе. И да, я хочу увидеть, как он получит огромную кучу денег в стиле Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Ведь когда Конор дрался с Флойдом, он заработал сто миллионов долларов», — сказал Роган в своём подкасте.

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