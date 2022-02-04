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В UFC подтвердили бой Абдурахимова и Павловича на турнире UFC в Лондоне

В UFC подтвердили бой Абдурахимова и Павловича на турнире UFC в Лондоне
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Российские бойцы UFC Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович, выступающие в тяжёлом весе, проведут очный бой в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Последний бой Абдурахимов провёл с представителем США Крисом Докосом. Поединок состоялся на турнире UFC 266 в сентябре прошлого года. Победу в этом противостоянии техническим нокаутом праздновал американский спортсмен. В общей сложности в активе Шамиля 26 боёв, в которых он одержал 20 побед и потерпел 6 поражений

Павлович в последний раз сражался также с бойцом из США — Морисом Грином. Их бой прошёл в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Сергея 14 побед и 1 поражение.

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