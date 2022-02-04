Эдди Хирн: Альварес думает, что совершенно непобедим и одолеет Джошуа и Усика

Боксёрский промоутер Эдди Хирн рассказал, что чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес в настоящее время настолько уверен в себе, что считает, что сможет победить как британца Энтони Джошуа, так и украинца Александра Усика.

«Он думает, что совершенно непобедим и считает, что сможет победить Усика. Полагаю, что он также верит в победу над Джошуа. Такой уж у него менталитет. Он действительно хорош. Возможно, лучший боец, которого я когда-либо видел», — приводит слова Хирна boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.



Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.



Джошуа и Усик сражались в сентябре прошлого года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.