Хабиб: с 2020 по 2025 год Махачев будет лучшим легковесом в мире

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что в ближайшие несколько лет его соотечественник и товарищ Ислам Махачев будет лучшим легковесом в мире.
«Этот парень рос на моих глазах в течение более 20 лет. Я знаю его практически всю свою жизнь. У него менталитет чемпиона. Я часто говорю, что в этой игре есть бойцы, есть чемпионы и есть элита. И я искренне верю, что Ислам будет элитным бойцом, потому что он умеет делать всё: бороться, бить руками и ногами и имеет навыки грэпплинга. Я бы сказал, что он уже представитель следующего поколения.
Думаю, я был лучшим с 2015 по 2021 год. В это время я мог одолеть любого. Начиная с 2020 года и по 2024-й или даже 2025-й Ислам будет лучшим легковесом в мире, если продолжит оставаться активным и избежит травм. Я это чувствую», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.
- 4 февраля 2022
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21
-
09:51
-
09:27
-
06:30
-
01:01
- 3 февраля 2022
-
23:48
-
22:44
-
21:57
-
20:55
-
19:59
-
18:59
-
17:58
-
16:50
-
16:27
-
16:04
-
15:19
-
14:29
-
13:56
-
13:30
-
13:15
-
12:37
-
12:12
-
11:43
-
10:39
-
09:25