Хабиб: с 2020 по 2025 год Махачев будет лучшим легковесом в мире

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что в ближайшие несколько лет его соотечественник и товарищ Ислам Махачев будет лучшим легковесом в мире.



«Этот парень рос на моих глазах в течение более 20 лет. Я знаю его практически всю свою жизнь. У него менталитет чемпиона. Я часто говорю, что в этой игре есть бойцы, есть чемпионы и есть элита. И я искренне верю, что Ислам будет элитным бойцом, потому что он умеет делать всё: бороться, бить руками и ногами и имеет навыки грэпплинга. Я бы сказал, что он уже представитель следующего поколения.



Думаю, я был лучшим с 2015 по 2021 год. В это время я мог одолеть любого. Начиная с 2020 года и по 2024-й или даже 2025-й Ислам будет лучшим легковесом в мире, если продолжит оставаться активным и избежит травм. Я это чувствую», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

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