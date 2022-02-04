«Он просто хочет заработать больше денег». Махачев — о переходе Порье в полусредний вес

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на желание бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье сменить весовую категорию.



«Думаю, он просто хочет заработать денег. Порье понимает, что он больше не сможет стать чемпионом, поэтому теперь он думает о деньгах. Дастин выберет тот вес, в котором ему удастся заработать больше денег», — сказал Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.



Ранее сообщалось, что Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. В последний раз Дастин сражался на турнире UFC 269, где ему противостоял бразилец Чарльз Оливейра. Бой завершился победой Оливейры за счёт удушающего приёма.

Ислам Махачев 27 февраля проведёт поединок с Бенеилом Дариушем.