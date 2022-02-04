Усик дебютировал в профессиональном футболе. Фото

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик дебютировал в составе житомирского «Плесья» на футбольном турнире Winter Cup.
Напомним, Winter Cup проходит в Турции. Помимо Усика, в турнире должен принять участие и другой украинский боксёр — Александр Гвоздик, который будет защищать цвета харьковского «Металлиста».
Усик вышел на поле за 10 минут до конца встречи, заменив нападающего.
Напомним, последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. Из них 13 Усик выиграл нокаутом.
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