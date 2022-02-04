Назван соперник Алексея Олейника по следующему бою

Российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, в следующем поединке встретится с представителем Израиля Илиром Латифи, сообщает Eurosport. Бой пройдёт 26 марта на турнире UFC в Коламбусе.
Напомним, в январе Алексей отказался от боя с представителем США Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник не мог участвовать в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.
Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.
Что касается Латифи, то на его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел 8 поражений. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
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