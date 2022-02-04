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Вадим Немков рассказал, что может сменить весовую категорию и поменять промоушен

Вадим Немков рассказал, что может сменить весовую категорию и поменять промоушен
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не исключил, что может сменить весовую категорию или перейти в другой промоушен.

«От UFC предложений не было. Причина простая – потому что у меня есть контракт с Bellator. У меня состоится финальный бой в Гран-при. После этого будем думать о дальнейшей карьере. С возрастом становится тяжелее гонять вес. Возможно, перейду в другую весовую категорию или поменяю организацию. После боя будем вести переговоры», — приводит слова Вадима Немкова «Радио Зенит».

Недавно президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, когда может состояться финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором встретятся Немков и представитель США Кори Андерсон. По словам Кокера, поединок россиянина и американца может состояться ориентировочно в конце февраля или начале марта.

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