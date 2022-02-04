А. Емельяненко: пусть правосудие течёт как река, праведность — как непересыхающий поток

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый философский пост в «сториз» своего «инстаграма».



«Пусть правосудие течёт как река, праведность — как непересыхающий поток», — написал Емельяненко.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.



Следующий бой Александр проведёт с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок, запланированный на 23 февраля, состоится в промоушене Hardcore MMA.

Ранее Емельяненко передал привет хейтерам, показав тренировку на груше.