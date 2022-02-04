Результаты взвешивания UFC Вегас 47: Херманссон и Стриклэнд показали равный вес

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 47, главным событием которого станет бой между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес.
UFC Вегас 47. Результаты взвешивания
Основной кард
Джек Херманссон (84,14 кг)- Шон Стрикланд (84,14 кг)
Ник Максимов (83,91 кг)- Пунахэле Сориано (83,91 кг)
Карлстон Харрис (76,66 кг)- Шавкат Рахмонов (77,34 кг)
Брендан Аллен (92,99 кг)- Сэм Элви (92,99 кг)
Брайэн Баттл (84,14 кг)- Тришон Гор (84,37 кг)
Джулиан Эроса (66 кг)- Стивен Петерсон (67,59 кг)
Предварительный кард
Джон Кастаньеда (61,69 кг)- Майлс Джонс (61,46 кг)
Хаким Даводу (66,22 кг)- Майкл Тризано (66 кг)
Марк-Андре Барио (83,69 кг)- Чиди Нжокуани (83,91 кг)
Алексис Дэвис (61,23 кг)- Юлия Столяренко (61,46 кг)
Жаилтон Алмейда (92,08 кг)- Данило Маркес (93,21 кг)
Филип Роу (77,34 кг)- Джейсон Уитт (77,56 кг)
Денис Бондарь (56,7 кг)- Малколм Гордон (57,15 кг).
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