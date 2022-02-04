Экс-чемпион ONE Championship встретился с Хасбиком

Российский боец ONE Championship, бывший чемпион промоушена по кикбоксингу в легчайшем весе Алаверди Рамазанов встретился с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным под прозвищем Хасбик.
«Хасбулла — бомба», — подписал видео Рамазанов.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Алаверди Рамазанов следующий бой проведёт 26 марта. Его соперником станет представитель Таиланда Нонг-О Гайянхадао. Гайянхадао будет защищать титул ONE Championship по муай-тай.
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