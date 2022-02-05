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Холлоуэй вызвался запасным на бой Волкановски и Корейского Зомби

Холлоуэй вызвался запасным на бой Волкановски и Корейского Зомби
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, американец Макс Холлоуэй получил медицинское разрешение на возобновление тренировок, сообщает ESPN.

Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски. Сообщалось, что Макс усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.

В итоге титульный поединок был перенесён на турнир UFC 273, который состоится 9 апреля.

Сообщается, что Холлоуэй обратился к UFC с просьбой сделать его запасным участником на случай, если в поединке Волкановски и Корейского Зомби кто-то из бойцов не сможет выступить.

Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Он — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

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