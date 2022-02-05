Холлоуэй вызвался запасным на бой Волкановски и Корейского Зомби

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, американец Макс Холлоуэй получил медицинское разрешение на возобновление тренировок, сообщает ESPN.
Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски. Сообщалось, что Макс усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.
В итоге титульный поединок был перенесён на турнир UFC 273, который состоится 9 апреля.
Сообщается, что Холлоуэй обратился к UFC с просьбой сделать его запасным участником на случай, если в поединке Волкановски и Корейского Зомби кто-то из бойцов не сможет выступить.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Он — действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
- 5 февраля 2022
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21
-
09:51
-
09:27
-
06:30
-
01:01
- 3 февраля 2022
-
23:48
-
22:44
-
21:57
-
20:55
-
19:59
-
18:59
-
17:58
-
16:50
-
16:27
-
16:04
-
15:19
-
14:29
-
13:56