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Джулианна Пенья и Аманда Нуньес станут тренерами команд в шоу The Ultimate Fighter

Джулианна Пенья и Аманда Нуньес станут тренерами команд в шоу The Ultimate Fighter
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Американская боец Джулианна Пенья и бразильянка Аманда Нуньес станут тренерами нового шоу The Ultimate Fighter. Съемки TUF 30 начнутся в середине февраля, сообщил портал BJ Penn.

«Я была первой (женщиной), победившей в шоу The Ultimate Fighter. Я выиграла весь сезон. Теперь я буду помогать этим молодым бойцам. Я буду тренером на шоу The Ultimate Fighter в следующем сезоне. Аманда будет тренировать вместе со мной. Так что это будет наша с Амандой команда. Это будет моя команда против команды Аманды, а затем, в конце сезона, мы проведем матч-реванш», — сказала действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Пенья.

В TUF 30 будут представлены женские полусредневесы и мужские тяжеловесы, причем Пенья и Нуньес будут тренировать по четыре бойца в каждой весовой категории. Состав участников сезона пока не разглашается. В конце сезона Нуньес и Пенья проведут матч-реванш.

Участники и их заместители уже находятся в Лас-Вегасе, проходят медицинское обследование и тестирование на COVID-19.

Джулианна Пенья и Аманда Нуньес сразились 11 декабря 2021 года на UFC 269 за титул чемпионки в полусреднем весе, где Пенья победила захватом, став новой чемпионкой в полусреднем весе.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, специализированное на смешанных боевых искусствах. Выпускается под эгидой UFC с января 2005 года.

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