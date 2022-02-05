Джулианна Пенья и Аманда Нуньес станут тренерами команд в шоу The Ultimate Fighter

Американская боец Джулианна Пенья и бразильянка Аманда Нуньес станут тренерами нового шоу The Ultimate Fighter. Съемки TUF 30 начнутся в середине февраля, сообщил портал BJ Penn.
«Я была первой (женщиной), победившей в шоу The Ultimate Fighter. Я выиграла весь сезон. Теперь я буду помогать этим молодым бойцам. Я буду тренером на шоу The Ultimate Fighter в следующем сезоне. Аманда будет тренировать вместе со мной. Так что это будет наша с Амандой команда. Это будет моя команда против команды Аманды, а затем, в конце сезона, мы проведем матч-реванш», — сказала действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Пенья.
В TUF 30 будут представлены женские полусредневесы и мужские тяжеловесы, причем Пенья и Нуньес будут тренировать по четыре бойца в каждой весовой категории. Состав участников сезона пока не разглашается. В конце сезона Нуньес и Пенья проведут матч-реванш.
Участники и их заместители уже находятся в Лас-Вегасе, проходят медицинское обследование и тестирование на COVID-19.
Джулианна Пенья и Аманда Нуньес сразились 11 декабря 2021 года на UFC 269 за титул чемпионки в полусреднем весе, где Пенья победила захватом, став новой чемпионкой в полусреднем весе.
The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, специализированное на смешанных боевых искусствах. Выпускается под эгидой UFC с января 2005 года.
Оперативно о главных событиях с октагонов мира в нашем телеграм-канале. Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
05:23
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21
-
09:51
-
09:27
-
06:30
-
01:01
- 3 февраля 2022
-
23:48
-
22:44
-
21:57
-
20:55
-
19:59
-
18:59
-
17:58
-
16:50
-
16:27
-
16:04
-
15:19
-
14:29