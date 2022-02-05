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«Утром мусор вынес, вечером — обоих в FIFA». Хабиб — про брата Усмана и Ислама Мамедова

«Утром мусор вынес, вечером — обоих в FIFA». Хабиб — про брата Усмана и Ислама Мамедова
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», рассказав о победе в FIFA над двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым и товарищем Исламом Мамедовым.

«Утром мусор вынес, вечером — обоих в FIFA», — написал Хабиб.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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