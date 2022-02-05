Стерлинг: снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг остался недоволен постером, который посвящён его предстоящему поединку с временным чемпионом организации, россиянином Петром Яном.



«Снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!» — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Напомним, бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.



Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.