Стерлинг: снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг остался недоволен постером, который посвящён его предстоящему поединку с временным чемпионом организации, россиянином Петром Яном.
«Снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!» — написал Стерлинг в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».
Напомним, бой-реванш Стерлинг – Ян состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было пройти 5 марта.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Новость по теме«Я выиграл каждый размен». Стерлинг — о первом поединке с Яном
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