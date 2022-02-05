Херманссон: у Чимаева невероятная сила для бойца полусреднего веса — это нечто особенное

Шведский боец ММА Джек Херманссон, в ноябре прошлого года сразившийся с соотечественником Хамзатом Чимаевым в поединке по вольной борьбе, поделился мнением о потенциале своего бывшего оппонента.
«Хамзат — крупный парень, но я сбросил несколько килограммов для того боя, а роста мы примерно одного. Он невероятно силён для полусреднего веса. Было здорово провести схватку по вольной борьбе. Это был мой первый опыт, хотя я уже проводил поединки по греко-римской борьбе. Даже несмотря на то, что всё пошло не по моему сценарию, было забавно поучаствовать в чём-то подобном.
Он отличный боец, и у него есть потенциал, чтобы стать чемпионом. Что меня больше всего поражает, так это его невероятная сила для бойца полусреднего веса — это нечто особенное. Он ещё молод и нуждается в дополнительных вызовах, чтобы проявить себя, но у него есть всё, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Херманссона BJ Penn.
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