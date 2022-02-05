Александр Усик высказался после дебюта в профессиональном футболе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик поделился эмоциями после дебюта в профессиональном футболе. Александр в составе житомирского «Полесья» принял участие в турнире Winter Cup, сыграв в матче с «Вересом».



«Я очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи ещё хлопцем, который занимался футболом. Но так сложилось, что я пошёл в великолепный вид спорта — бокс. А сейчас, в 35 лет, сбылась мечта детства, и я сыграл за профессиональную команду», — сказал Александр в «сториз» своего «инстаграма».



Усик вышел на поле за 10 минут до конца встречи, заменив нападающего. Матч в итоге закончился победой «Полесья» со счётом 2:1.

Чемпион мира по боксу Усик сыграл в футбол с профи:

Напомним, последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.