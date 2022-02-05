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Полный кард турнира UFC Вегас 47 с главным боем Херманссон — Стриклэнд

Полный кард турнира UFC Вегас 47 с главным боем Херманссон — Стриклэнд
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В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47, главным событием которого станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд
Ник Максимов — Пунахеле Сориано
Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов
Брендан Аллен — Сэм Элви
Брайан Баттл — Тришон Гор
Джулиан Эроса — Стивен Петерсон

Предварительный кард:

Джон Кастаньеда — Майлз Джонс
Хаким Даводу — Майкл Тризано
Марк-Андре Баррио — Чиди Нджокуани
Алексис Дэвис — Юлия Столяренко
Аилтон Алмейда — Данило Маркес
Филип Роу — Джейсон Уитт
Денис Бондарь — Малкольм Гордон.

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