Полный кард турнира UFC Вегас 47 с главным боем Херманссон — Стриклэнд

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47, главным событием которого станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард:



Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тришон Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон



Предварительный кард:



Джон Кастаньеда — Майлз Джонс

Хаким Даводу — Майкл Тризано

Марк-Андре Баррио — Чиди Нджокуани

Алексис Дэвис — Юлия Столяренко

Аилтон Алмейда — Данило Маркес

Филип Роу — Джейсон Уитт

Денис Бондарь — Малкольм Гордон.

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