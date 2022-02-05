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Президент AMC Fight Nights Гаджиев — об Орловском: у таких обычно всё получается!

Президент AMC Fight Nights Гаджиев — об Орловском: у таких обычно всё получается!
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Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев поздравил знаменитого белорусского бойца UFC Андрея Орловского с днём рождения. Вчера, 4 февраля, Орловскому исполнилось 43 года.

«Нет, мы не подписали Андрея Орловского. Просто у него день рождения, а это хороший повод достать из архива старую братскую фотографию! Пусть каждый из участников этого фото и, соответственно, нашей команды, улыбнётся и вспомнит этот день!

Андрюхе крепкого здоровья, побед, семейного благополучия! Он очень смелый человек, у таких обычно всё получается!» — написал Гаджиев на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

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