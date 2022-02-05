Фьюри назвал слабые стороны Усика

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри высказался о чемпионе мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, представителе Украины Александре Усике. По мнению Фьюри, Усик легко пропускает удары и плохо двигается по рингу.



«Я думаю, он хороший боксёр, талантливый боец первого тяжёлого веса. Но всё-таки он не так хорош. Он склонен пропускать удары, он маленький, лёгкий и двигается небыстро. В общем, я бы сказал, что он нормальный боксёр, который выступает на приличном уровне», — сказал Фьюри в интервью на канале ESPN в YouTube.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фьюри, рассказал, почему британец не смог договориться с Усиком о бое.