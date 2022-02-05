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Топурия отреагировал на намерение Стерлинга снять «фейковый пояс» с Яна

Топурия отреагировал на намерение Стерлинга снять «фейковый пояс» с Яна
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия оставил краткий комментарий под постом обладателя пояса чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга в его «инстаграме». Ранее Стерлинг, выражая недовольство постером предстоящего поединка с временным чемпионом промоушена, россиянином Петром Яном, заявил следующее:

«Снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!»

Фото можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

«Вперёд», — написал Топурия.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. Реванш между бойцами состоится в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля.

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