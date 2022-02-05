Головкин — о заявлениях Юбэнка: перестал обращать внимание на тех, кто бросает мне вызов

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не придаёт значения заявлениям британского боксёра Криса Юбэнка-младшего. Ранее Юбэнк заявил, что его главной целью является поединок с чемпионом мира, и он считает, что сможет одержать досрочную победу над Головкиным.



«Я перестал обращать внимание на тех людей, которые бросают мне вызов. Этот случай — не исключение. Люди делают утверждения, говорят о каких-то договорённостях. Это выглядит дёшево и совершенно не стоит моего внимания», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingScene.



Напомним, следующим соперником Головкина станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата. Бой состоится в марте или апреле 2022 года.



Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.