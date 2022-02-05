Головкин — о заявлениях Юбэнка: перестал обращать внимание на тех, кто бросает мне вызов

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не придаёт значения заявлениям британского боксёра Криса Юбэнка-младшего. Ранее Юбэнк заявил, что его главной целью является поединок с чемпионом мира, и он считает, что сможет одержать досрочную победу над Головкиным.
«Я перестал обращать внимание на тех людей, которые бросают мне вызов. Этот случай — не исключение. Люди делают утверждения, говорят о каких-то договорённостях. Это выглядит дёшево и совершенно не стоит моего внимания», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingScene.
Напомним, следующим соперником Головкина станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата. Бой состоится в марте или апреле 2022 года.
Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.
- 5 февраля 2022
-
18:01
-
16:01
-
14:58
-
13:58
-
13:07
-
12:36
-
11:30
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:33
-
05:23
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21
-
09:51
-
09:27
-
06:30
-
01:01
- 3 февраля 2022
-
23:48