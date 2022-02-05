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Тренер Макса Топора заявила о сожалении из-за работы с ним

Тренер Макса Топора заявила о сожалении из-за работы с ним
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Светлана Андреева, тренер бойца смешанных единоборств Макса Щербакова по прозвищу Топор, заявила, что её бывший подопечный специально сдал бой с Максимом Новосёловым.

«Мне так стыдно было. Бой шёл, а у меня разрывался телефон. Я выхожу — и мне пишут, что ты там делаешь? Я не светила бой и не освещала. И когда вот эта недисциплина, зачем это надо? Наблюдать там нечего. Вот люди приходят, тренируются, я знаю, что они будут падать и готовиться, я за них душу, а вот за таких…

Он просто смотрел мне в глаза. Я бы даже не проходила, а села в такси и уехала, а он смотрит мне в глаза. Он бы больше не появился в зале. Я и взяла его, потому что Виталий попросил», — приводит слова Андреевой «РЕН ТВ».

Напомним, после боя между Щербаковым и его помощником тренера Альбертом Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.

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