Тренер Макса Топора заявила о сожалении из-за работы с ним

Светлана Андреева, тренер бойца смешанных единоборств Макса Щербакова по прозвищу Топор, заявила, что её бывший подопечный специально сдал бой с Максимом Новосёловым.
«Мне так стыдно было. Бой шёл, а у меня разрывался телефон. Я выхожу — и мне пишут, что ты там делаешь? Я не светила бой и не освещала. И когда вот эта недисциплина, зачем это надо? Наблюдать там нечего. Вот люди приходят, тренируются, я знаю, что они будут падать и готовиться, я за них душу, а вот за таких…
Он просто смотрел мне в глаза. Я бы даже не проходила, а села в такси и уехала, а он смотрит мне в глаза. Он бы больше не появился в зале. Я и взяла его, потому что Виталий попросил», — приводит слова Андреевой «РЕН ТВ».
Напомним, после боя между Щербаковым и его помощником тренера Альбертом Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
- 5 февраля 2022
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44
-
18:01
-
16:01
-
14:58
-
13:58
-
13:07
-
12:36
-
11:30
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:33
-
05:23
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21
-
09:51