«Мечта стала реальностью». Александр Усик поделился эмоциями от дебюта в футболе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик отреагировал на свой дебют в профессиональном футболе. Александр в составе житомирского «Полесья» принял участие в турнире Winter Cup, сыграв в матче с «Вересом».



«Мечта стала реальностью!», — подписал фотографию Усик.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Усика.

Напомним, Winter Cup проходит в Турции. Помимо Усика, в турнире должен принять участие и другой украинский боксёр — Александр Гвоздик, который будет защищать цвета харьковского «Металлиста».



Последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. 13 из них Усик выиграл нокаутом.