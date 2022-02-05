«Мечта стала реальностью». Александр Усик поделился эмоциями от дебюта в футболе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик отреагировал на свой дебют в профессиональном футболе. Александр в составе житомирского «Полесья» принял участие в турнире Winter Cup, сыграв в матче с «Вересом».
«Мечта стала реальностью!», — подписал фотографию Усик.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Усика.
Напомним, Winter Cup проходит в Турции. Помимо Усика, в турнире должен принять участие и другой украинский боксёр — Александр Гвоздик, который будет защищать цвета харьковского «Металлиста».
Последний поединок Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. 13 из них Усик выиграл нокаутом.
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