Тренер Макгрегора высказался о возвращении Конора в октагон

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, высказался о будущем возвращении своего подопечного.
«Я думаю, что физический этап восстановления завершён. Он скоро снова вернётся к тренировкам по ММА, тогда и начнётся самое интересное. Вы сами видели его записи в соцсетях. Так что не нужно спрашивать, что он делает, он сам пишет об этом. Он наслаждался рождественскими каникулами. Но он готов вступить в более серьёзную фазу тренировок, вернуться в спортзал и готовиться к соревнованиям.
Я буду просто рад видеть Конора в действии. Его бой — всегда большое событие. Неделя боёв или вечер боёв мало чем отличаются друг от друга. Это не имеет значения. Вы назовёте любое имя, и это уже станет большим событием. Возможно, трилогия с Нейтом Диасом станет любимой у фанатов. Но нужно много работать. Главное — вернуться здоровым и в хорошей форме», — приводит слова Каваны Middleeasy.
- 5 февраля 2022
-
22:49
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44
-
18:01
-
16:01
-
14:58
-
13:58
-
13:07
-
12:36
-
11:30
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:33
-
05:23
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19
-
10:49
-
10:21