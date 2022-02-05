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Тренер Макгрегора высказался о возвращении Конора в октагон

Тренер Макгрегора высказался о возвращении Конора в октагон
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Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, высказался о будущем возвращении своего подопечного.

«Я думаю, что физический этап восстановления завершён. Он скоро снова вернётся к тренировкам по ММА, тогда и начнётся самое интересное. Вы сами видели его записи в соцсетях. Так что не нужно спрашивать, что он делает, он сам пишет об этом. Он наслаждался рождественскими каникулами. Но он готов вступить в более серьёзную фазу тренировок, вернуться в спортзал и готовиться к соревнованиям.

Я буду просто рад видеть Конора в действии. Его бой — всегда большое событие. Неделя боёв или вечер боёв мало чем отличаются друг от друга. Это не имеет значения. Вы назовёте любое имя, и это уже станет большим событием. Возможно, трилогия с Нейтом Диасом станет любимой у фанатов. Но нужно много работать. Главное — вернуться здоровым и в хорошей форме», — приводит слова Каваны Middleeasy.

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