«Мы сделали тебе наилучшее предложение». Ломаченко обратился к Камбососу

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко пообщались в «твиттере» насчёт их потенциального поединка.
«Когда я сказал «Теперь мы можем поговорить», я имел в виду именно это. Я не думал, что Дэвин Хэйни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим мальчиком? Да или нет? DAZN не верит в него? Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьёзное предложение Лу Дибелле. Я жду», — написал Камбосос в «Твиттере».
«Эй, чемпион, мы сделали тебе наилучшее предложение. Мы ждем твоего решения», — ответил Василий Ломаченко в реплаях.
Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
- 6 февраля 2022
-
00:40
- 5 февраля 2022
-
23:36
-
22:49
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44
-
18:01
-
16:01
-
14:58
-
13:58
-
13:07
-
12:36
-
11:30
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:33
-
05:23
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
23:55
-
22:35
-
21:32
-
20:50
-
19:50
-
19:34
-
18:00
-
17:30
-
16:55
-
16:16
-
15:39
-
14:41
-
13:33
-
12:21
-
11:19