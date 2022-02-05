«Мы сделали тебе наилучшее предложение». Ломаченко обратился к Камбососу

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко пообщались в «твиттере» насчёт их потенциального поединка.



«Когда я сказал «Теперь мы можем поговорить», я имел в виду именно это. Я не думал, что Дэвин Хэйни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим мальчиком? Да или нет? DAZN не верит в него? Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьёзное предложение Лу Дибелле. Я жду», — написал Камбосос в «Твиттере».



«Эй, чемпион, мы сделали тебе наилучшее предложение. Мы ждем твоего решения», — ответил Василий Ломаченко в реплаях.



Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.